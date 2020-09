Fotos de relacionamento extraconjugal juntadas em ação de divórcio podem ensejar multa por litigância de má-fé

A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Cível nº 4001881-30.2013.8.26.0602, interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e procedente a reconvenção para condenar o requerido, pela litigância de má-fé reconhecida, ao pagamento de multa no importe de um por cento do valor corrigido da causa (art. 80, inciso II e 81, ambos do NCPC).

Conforme constante nos autos, foram juntadas fotos sem potencial para justificar a circunstância, considerando ter restado incontroversa a existência de relacionamentos amorosos da autora na vigência do casamento.

Litigância de má-fé

A recorrente interpôs recurso de apelação alegando: a) necessidade de majoração dos alimentos devidos ao filho menor do casal; b) ausência de culpa exclusiva da virago pelo fim da sociedade conjugal, de modo que cabível a condenação ao pagamento de alimentos; c) houve fraude praticada pelo réu na venda do veículo JETTA, de titularidade da autora, pois efetuou a compra de outro em seu nome e; d) fazer jus aos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, o réu Júlio apelou alegando, em suma, ser injusta a condenação por litigância de má-fé, porque as fotos juntadas foram produzidas pela autora e extraída das redes sociais a fim de demonstrar que a autora mantinha relacionamento extraconjugal.

Conjunto probatório

Segundo decisão do colegiado, a autora confessou um relacionamento amoroso na vigência do casamento, sendo, inclusive, objeto de ação de indenização ajuizada pela esposa do amante, circunstância que restou incontroversa.

Desta forma, embora não tenha ficado efetivamente comprovado de que as fotos juntadas da autora na festa de aniversário teriam sido produzidas antes da separação do casal, o desembargador Luis Mario Galbetti argumentou que isso, por si só, não é suficiente para condenar o réu por litigância de má-fé.

Assim, a turma deixou de conhece o recurso de apelação interposto pela autora, bem como deu parcial provimento ao recurso do réu apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Fonte: TJSP