França repete placar da final da Copa do Mundo, bate Croácia pela Liga das Nações e quebra recorde

Na reedição da final da Copa do Mundo de 2018, a França repetiu o placar e venceu a Croácia por 4 a 2. O jogo válido pela segunda rodada pelo grupo A3 da Liga das Nações foi realizado no Stade de France, nesta terça-feira.

Com o resultado, a equipe comandada por Didier Deschamps está na segunda posição da chave com seis pontos, atrás de Portugal no saldo de gols. Já os croatas, que estão na lanterna, ainda não pontuaram.

O astro Kylian Mbappé, do PSG, foi diagnosticado com COVID-19 e foi cortado da seleção francesa.

Eduardo Camavinga tornou-se o jogador mais jovem a defender a França (17 anos e 303 dias) desde 1955, quando Maryan Wisniewski estreou aos 18 anos, 2 meses e 2 dias na vitória contra a Suécia (2 a 0).

Os atuais campeões mundiais entraram em campo com uma formação bem diferente em relação ao último duelo, quando venceram a Suécia.

No primeiro tempo, a França teve menos posse de bola e começou atrás no placar. Apos cobrança de escanteio na área, Sissoko subiu para cabecear, mas não conseguiu afastar o perigo. Lovren dominou a bola de pé direito, cortou o defensor e chutou cruzado com a canhota para o fundo das redes.

O empate dos donos da casa aconteceu aos 43 minutos. Após bela jogada pela esquerda, Griezmann recebeu passe dentro da área de Ben Yedder e completou para o gol.

Apenas dois minutos depois, os franceses viraram com Martial. A bola ainda tocou na trave e no goleiro Livakovic antes de entrar.

Aos 10 minutos do segundo tempo. Brekalo recebeu belo passe de Kovacic dentro da área. Ele passou aos trancos e barrancos por três defensores franceses antes de superar o goleiro Lloris.

Os franceses voltaram a liderar o marcador aos 18 minutos. O zagueiro Upamecano subiu mais alto do que a zaga croata e cabeceou com força. O goleiro ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

Aos 31, a bola bateu na mão de Lovren e o juiz marcou a penalidade. Giroud bateu no canto direito de Livakovic, que pulou no canto oposto.

França 4 x 2 Croácia

GOLS: França: Griezmann, Livakovic (contra), Upamecano e Giroud Croácia: Lovren, Brekalo

FRANÇA: Lloris, Lenglet, Lucas Hernández, Upamecano, N’Zonzi, Kanté (Camavinga), Griezmann (Fekir), Mendy, Sissoko, Martial e Ben Yedder (Giroud)

Técnico: Didier Deschamps

CROÁCIA: Livakovic, Caleta-Car, Lovren, Melnjak, Uremovic (Uremovic), Brozovic, Vlasic, Kovacic, Kramaric, Perisic (Pasalic) e Rebic (Brekalo)

Técnico: Zlatko Dalic

14ª jogos invictos da França no Stade de France

Na Copa do Mundo de 1998, a França venceu de virada a Croácia na semifinal por 2 a 1.

Os Bleus também derrotaram os adversários na final do Mundial de 2018 por 4 a 2.

Antoine Griezmann deu a 21ª assistência pela França

Olivier Giroud marcou o 40º gol, um a menos do que Michel Platini (41), o 2º maior artilheiro da história da seleção.

Classificação

GRUPO A1

– Portugal: 1º lugar, com 6 pontos (saldo +5)

– França: 2º lugar, com 6 pontos (saldo +3)

– Suécia: 3º lugar, com 0 ponto (saldo -3)

– Croácia: 4º lugar, com 0 ponto (saldo -5)

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no mês que vem, pela Liga das Nações.

Domingo, 11/10, 13h*, Croácia x Suécia

Domingo, 11/10, 15h45*, França x Portugal

*horário de Brasília