Francisco Vitti lamenta saudade de Rafa Vitti e faz delação

O irmão mais novo de Rafael Vitti, Francisco Vitti, usou as redes sociais, no último sábado (05), para falar da saudade que está sentindo de seu irmão, além de prestar uma homenagem ao pai de Clara Maria.

No post, o também ator revelou estar há seis meses sem vê o irmão. “Hoje é dia do irmão e tem uns 6 meses que eu não dou um abraço no meu. A saudade é imensa, a vontade de estar perto maior ainda. Mas sigamos firmes com as nossas videos chamadas e áudios no zap”, contou o caçula da família, que também confessou que eles não têm se visto devido a pandemia do novo coronavírus.

O jovem afirmou que está torcendo para que eles possam se ver logo. “Não vejo a hora de estar com você de novo meu irmão, te amo muito. Obrigado por tudo que você me proporcionou e vem proporcionando”, ressaltou o ator.

Francisco Vitti encerrou falando sobre a sua relação com o irmão é de muito orgulho, além de mandar um cheiro para a sobrinha, Clara Maria, filha de Rafael Vitti com Tatá Werneck.

“Nossa relação é um orgulho que eu carrego comigo. Sinta-se abraçado e beijado mil vezes pelo seu irmão que te amo tanto e só quer o seu bem, SEMPRE. Deixa um cheiro no cucuruco da Clarinha por mim. Não vejo a hora de estar perto de vocês de novo”, finalizou.