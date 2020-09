Franquia Star Trek traz personagens trans e não-binários pela primeira vez

Imagem: CBS All Access/Reprodução

A 3ª temporada de Star Trek: Discovery vai ter personagens transexuais e não-binários em sua trama. A informação foi divulgada pela CBS All Access nesta quarta-feira (2). Dessa forma, a franquia Star Trek vai dar mais um passo na representatividade em suas obras.

Segundo o streaming, o ator Ian Alexander, que também já participou da série The OA, da Netflix, vai interpretar Gray. O personagem foi descrito como um homem trans, pertencente à raça trill, que planeja ser o hospedeiro de uma espécie alienígena simbiótica.

(Reprodução)Fonte: Variety

Além dele, estreando na TV, Blu del Barrio vai dar vida a Adira. Seu personagem é uma pessoa não-binária que contracena com o Comandante Paul Stamets (vivido por Anthony Rapp) e o Dr. Hugh Culber (de Wilson Cruz). Vale lembrar que os dois formam o primeiro casal homossexual da franquia de ficção científica.

Para o desenvolvimento dos personagens, os roteiristas tiveram o apoio da Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). A showrunner e produtora executiva Michelle Paradise afirmou, por meio de um comunicado oficial, que tinha muito orgulho de trabalhar com o elenco escolhido, além de agradecer a parceria com Nick Adams, diretor de mídia transgênero e representação.

Segundo ela, Star Trek sempre teve como missão dar visibilidade às minorias sociais. “A série propõe mostrar às pessoas que um futuro sem divisão com base em raça, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual está inteiramente ao nosso alcance”, pontuou.

A 3ª temporada de Star Trek: Discovery está programada para estrear em 15 de outubro no CBS All Access. Não perca!