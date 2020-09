Frozen: Olaf vai ganhar história de origem em novo curta-metragem

A Disney irá lançar um novo curta-metragem no universo de Frozen para contar a história de origem do boneco de neve Olaf. Once Upon a Snowman (Era uma vez um Boneco de Neve, em tradução direta), a nova animação irá mostrar o que aconteceu com o personagem após ele ter sido criado por Elsa e o momento quando Anna e Kristoff o encontraram pela primeira vez na floresta. Você pode conferir o pôster da animação abaixo.

Poster de ‘Once Upon a Snowman’Fonte: Disney/Divulgação

O curta será lançado diretamente no Disney+ e contou com o retorno de Josh Gad como dublador do boneco de neve Olaf. Trent Correy e Dan Abraham ficaram responsáveis por dirigir a animação, que foi produzida por Nicole Hearon e Peter Del Vecho.

“Esta é uma ideia que começou a se formar quando eu era animador no primeiro Frozen”, disse Correy em um comunicado oficial. “Dan Abraham e eu estamos muito gratos e entusiasmados por ter tido a oportunidade de dirigir este curta, trabalhando com nossos incríveis colegas no Walt Disney Animation Studios”.

“Josh Gad teve uma das melhores performances de dublagem como Olaf nos filmes da franquia Frozen”, acrescentou Abraham. “Ter a oportunidade de trabalhar com ele na cabine de gravação foi um grande privilégio e destaque na carreira”.

Once Upon a Snowman será o segundo curta-metragem focado em Olaf. Em 2017, a Disney lançou Frozen: A Aventura Congelante de Olaf, um especial de Natal de 22 minutos. Desta vez, a ideia é focar no boneco de neve e mostrar como Olaf se desenvolveu conforme ele ganha vida nas montanhas nevadas fora de Arendelle.

A animação chega ao catálogo do Disney+ no dia 23 de outubro de 2020.