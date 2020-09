Fulminado em cemitério, Osório é recebido por Gerusa no céu · .

Osório (Arthur Aguiar) não aguentará viver sem Gerusa (Giovanna Grigio) em Êta Mundo Bom!. Ajoelhado diante do túmulo da neta de Camélia (Ana Lucia Torre), o vendedor será fulminado por um ataque do coração. Depois de “morrer de amor”, ele reencontrará a jovem no céu para dançarem juntos uma valsa pela última vez.

A personagem de Giovanna Grigio morrerá nos braços do namorado após enfrentar a leucemia para se despedir dos entes queridos no Vale a Pena Ver de Novo. Em vez de entrar na igreja como noiva, ela será recebida pelo padre dentro de um caixão para desespero do funcionário de Emma (Maria Zilda Bethlem).

Após trocar alianças à beira do altar para realizar o último desejo da menina, ele ainda se agarrará com unhas e dentes ao seu túmulo nos últimos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco. “Precisamos ir, seu Osório. Eu também estou despedaçada, mas Gerusa precisa descansar em paz”, consolará a dona da pensão.

O galã de Arthur Aguiar pedirá alguns minutos a sós diante da lápide. “Venha, dona Camélia, nós a acompanharemos em sua dor. Nós o esperaremos na porta do cemitério. Não demore, seu Osório”, pedirá Evandro (Cláudio Tovar).

A sós, o rapaz implorará para que Gerusa não o deixe. “Como que eu vou viver sem você? Como que eu vou ficar sem você? Como eu já disse, meu amor é para sempre. Eu quero te encontrar”, suplicará o bonitão.

Após mal súbito, Osório (Arthur Aguiar) dança uma valsa com Gerusa (Giovanna Grigio) no céu

Valsa no paraíso

Ao atravessar o portão do cemitério, Camélia sentirá um arrepio e correrá de volta para a cova da neta. Ela cairá no choro ao encontrar o genro completamente sem vida, vitimado por um mal súbito no coração. “Ah, seu Osório morreu de amor”, observará a costureira.

Em seguida, a reprise vespertina da Globo mostrará o garoto em meio às nuvens, diante de uma Gerusa sorridente. “Eu te amo, Osório, para sempre”, afirmará a aluna de Pancrácio (Marco Nanini).

“Eu também te amo. Para sempre, pela eternidade”, confessará o jovem, que oferecerá a mão ao espírito de luz para valsarem juntos antes de entrarem no paraíso.

