Fura-olho de Totalmente Demais, atriz sofreu ‘interrogatório’ do público; entenda · .

Danielle Winits dará as caras como Suely na próxima quarta-feira (16) em Totalmente Demais para virar a vida de Cassandra (Juliana Paiva) e Débora (Olivia Torres) de cabeça para baixo. As confusões da personagem, aliás, fizeram a atriz passar por um interrogatório do público –ávido para saber se ela já “furou o olho” de alguém.

“Foi um baita sucesso. O episódio em que ela seduz o namorado da própria filha foi de grande impacto. As pessoas me paravam na rua direto para perguntar se eu, Danielle, faria algo assim. Acredita?”, revela a intérprete em comunicado enviado pela Globo à imprensa.

Nos próximos capítulos, a perua será capaz de negociar a virgindade da personagem de Olivia Torres com Charles (Raphael Sander) em troca de ajuda para se aproximar da estudante de Química. Caidinha pelo próprio genro, ela chegará a roubar um beijo do barman bem no meio de uma boate lotada.

“Pude até dançar em uma cena hilária. Foi leve e forte ao mesmo tempo pela carga dramática que a volta da mãe trouxe para as filhas. Eu me diverti e me emocionei até o fim”, entrega.

A artista, inclusive, voltará a arriscar alguns passos como uma das participantes da próxima Dança dos Famosos, que começará para valer a partir do próximo dia 20.

“Fiquei muito feliz com o convite porque, apesar de não dançar já faz algum tempo por conta da pandemia, e, consequentemente, do fechamento temporário da minha academia de dança, vou voltar a fazer algo que amo e trabalhar com todos os protocolos de segurança necessários”, avalia a mulher de André Gonçalves, que também estará na competição do Domingão do Faustão.

Danielle afirma que este é o seu primeiro projeto depois de passar três meses e meio em quarentena total, fechada em casa apenas com a família. “Nós nos blindamos mesmo. Foquei em informação, ciência e proteção. Minha flexibilização de fato só começou a acontecer por agora em razão do meu trabalho”, diz.

Trancada à chave, ela se dedicou a auxiliar os filhos na transição para o ensino em casa. “Foi e continua sendo um grande desafio para eles. E sei que para quase todos os estudantes que ainda não entraram na adolescência como eles”, revela a carioca, que é mãe de Noah, de 12 anos, e de Guy, nove, de relacionamentos anteriores.

