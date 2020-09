Gabi Prado divulga mensagens privadas de suposto ex e João Zoli rebate

Conhecida por não ter papas na língua, Gabi Prado surpreendeu os fãs ao divulgar um print inesperado do WhatsApp, com uma conversa entre ela e um ex-namorado chamado “João”. Imediatamente, os fãs o ligaram a João Zoli.

O casal foi formado na temporada 2018 de A Fazenda e chegou ao fim após idas e vindas. Nas mensagens com o tal João, a morena parecia decidida a terminar o lance e disparou: “Eu nunca aprontei com você, sempre fui apaixonada, você me traiu“.

Em resposta, João rasga elogios e ela rebate: “Você tá querendo voltar comigo? Mas eu não quero mais. Você perdeu a sua chance ao me trair“. Por fim, ele pergunta se ela o superou; a resposta foi: “Superadíssima, quero seus amigos“.

Após as especulações de que as mensagens foram trocadas com João Zoli, porém, o vice-campeão de A Fazenda 10 fez questão de desmentir tudo e disparou: “Saibam que esse João aí não sou eu. Só para avisar!“.

Nas respostas, os fãs saíram em sua defesa e disseram que ela fez isso de propósito. “Até parece que ela não fez por gosto né, João, só pra caírem de pau em cima de você ou chamar a tua atenção? A Gabi nunca muda, cara!“, comentou uma.

A própria Gabi fez questão de explicar a situação em outra postagem, afirmando que o tal João era um amigo de longa data e que o print era uma brincadeira. “A pergunta que não quer calar: Cadê seus amigos?“, questionou a famosa.

Confira: