Gabigol busca o que só lendas como Romário, Túlio e Dadá Maravilha conseguiram no Brasileiro

Na última quarta-feira, o atacante Gabigol marcou seu 5º gol nas últimas 5 partidas e ajudou o Flamengo a vencer o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Com isso, o camisa 9 chegou à vice-artilharia da Série A, com 5 tentos, e está a apenas 1 gol de alcançar Thiago Galhardo, do Internacional, que lidera a lista.

Voltando à boa fase que o consagrou em 2019, o centroavante tem como objetivo ser novamente o artilheiro do Brasileirão neste ano, o que já conseguiu em 2018 (com o Santos) e em 2019 (já no Fla).

Se alcançar mais uma artilharia, ele igualará o que apenas quatro jogadores históricos conseguiram até hoje: ser três vezes o maior anotador do torneio mais importante do país.

Veja quem mais conseguiu isso:

– Romário: 2000, 2001 e 2005

– Fred: 2012, 2014 e 2016

– Túlio Maravilha: 1989, 1994 e 1995

– Dadá Maravilha: 1971, 1972 e 1976

Gabigol bate para marcar para o Flamengo sobre o Fluminense Getty Images

Vale salientar que nem lendas como Pelé, Coutinho, Zico e Roberto Dinamite conseguiram ser artilheiros três vezes no Brasileirão (todos foram duas).

Gabigol pode escrever ainda mais história, aliás, se conseguiu a 3ª liderança de gols seguida na Série A.

Até hoje, nenhum jogador desde 1959 conseguiu ser o maior anotador do Brasileiro em três temporadas consecutivas.

Vários, porém, conseguiram a façanha em dois anos.

Casos, por exemplo, de Romário, Túlio e Dadá, e também do lendário Bita, ídolo do Náutico (1965 e 1966).