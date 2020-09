Gabriel Menino é a novidade da convocação, que também tem Neymar, Jesus, Firmino e Alisson

O técnico Tite convocou a seleção brasileira para os dois jogos que abrem as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 com diversas novidades.

Gabriel Menino, polivalente do Palmeiras, recebeu sua primeira chamada, assim como Bruno Guimarães, do Lyon (ele estava entre os nomes em março, mas os jogos foram adiados). Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, do Flamengo, também estão na lista, assim como Douglas Luiz, do Aston Villa, e Rodrygo, do Real Madrid.

Os astros Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino fazem parte dos convocados.

Por causa do calendário apertado, os jogadores que atuam no Brasil vão desfalcar suas equipes, pois não haverá pausa pela data Fifa.

O Brasil jogará contra a Bolívia em 9 de outubro na Neo Química Arena, em São Paulo, e quatro dias depois visita o Peru em Lima.

A seleção, assim, fará sua faz primeira apresentação em 2020 após diversos adiamentos causados pela pandemia de COVID-19: além de rodadas das eliminatórias, a Copa América conjunta em Argentina e Colômbia ficou para 2021.

Neste ano, os pentacampeões mundiais ainda vão jogar contra Venezuela (casa) e Uruguai (fora) nos dias 13 e 18 de novembro em nova rodada dupla da qualificação para o torneio no Catar.

Veja abaixo a lista completa:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool); Santos (Athletico-PR); Weverton (Palmeiras).

LATERAIS: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto), Renan Lodi (Atlético de Madrid);

ZAGUEIROS: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain); Felipe (Atlético de Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo);

MEIAS: Casemiro (Real Madrid); Fabinho (Liverpool); Bruno Guimarães (Lyon); Douglas Luiz (Aston Villa); Philippe Coutinho (Barcelona); Everton Ribeiro (Flamengo);

ATACANTES Gabriel Jesus (Manchester City); Rodrygo (Real Madrid); Neymar (Paris Saint-Germain); Everton (Benfica); Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton).