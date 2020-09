Gabriela Prioli é criticada após cobrar por curso e desabafa

Comandante do CNN Tonight, Gabriela Prioli se tornou um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira (2). O motivo? O lançamento de um curso online para pessoas que desejam começar a estudar sobre política.

No entanto, o preço do projeto da advogada acabou assustando alguns internautas. A criminalista revelou em suas redes sociais que o seu novo curso, que contará com oito aulas por vídeo, vai custar o valor de R$ 487.

Segundo Gabriela Prioli, a ideia é explicar como funciona os níveis do governo para que as pessoas tenham uma noção mais clara de como funciona a política brasileira. Além disso, os participantes receberão um certificado no final do curso.

“Muita gente me fala sobre a insegurança que sente ao entrar numa discussão política. Pensando nisso, eu criei o Manual da Política Racional, um curso pra você ganhar domínio sobre conceitos-chave, construir a própria opinião e entrar no debate confiante!”, disse a apresentadora ao divulgar o projeto, que foi criticado.

Após a repercussão, a apresentadora da CNN Brasil desabafou. “Mesmo o conteúdo disponibilizado gratuitamente custa para ser produzido. Equipe custa, produção custa, formação custa. Me sustentei com dinheiro da advocacia por dois anos antes de ganhar o meu primeiro centavo nessa nova área”, iniciou a famosa.

“É o meu trabalho, honesto e transparente, que me permite encampar projetos que eu acredito (e sobre os quais me parece que eu vou ter que falar, pra ser acusada de fazer marketing) e apoiar o trabalho de outros comunicadores, contribuindo com o apoia-se e comprando seus cursos”, completou Prioli.

