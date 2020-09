Gabriela Pugliesi vence causa na Justiça sobre acusações de psicóloga

Após dois anos de briga na Justiça contra uma psicóloga, Gabriela Pugliesi conseguiu a sua vitória. Em conversa com o jornalista Hugo Gloss, a influenciadora digital revelou que uma profissional usava páginas no Instagram e Facebook para difamá-la.

“Eram acusações que envolviam a mim e a minha família também. Então eu fiquei com medo desta pessoa“, afirmou a loira, que contou com ajuda de alguns colegas para descobrir o que acontecia.

De acordo com Pugliesi, a psicóloga ia atrás das marcas que a patrocinavam e fechavam contrato com ela para relatar injúrias contra a sua pessoa. “Tive acesso a um áudio no qual diziam que eu usava cocaína e crack“, revelou.

Processada por Gabriela por injúria e difamação, a ré em questão foi culpada pela primeira violação. Pelos seus bons antecedentes, como pena, ela cumprirá 30 horas de trabalho comunitário durante 1 mês, em regime aberto.

Apesar da sentença ter saído em 2019, a influencer só contou aos seguidores agora. A atitude foi tomada após Ana Carolina Andreucci Bernicchi, advogada da musa fitness, aconselhá-la a expor a situação com o objetivo de alertar os internautas sobre os perigos da internet.

A declaração de Pugliesi também teve o intuito de frisar como ataques, ofensas e ameaças podem ferir o psicológico e atingir a vida das vítimas em questão.