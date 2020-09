Gal Gadot compartilha foto de teste para Covid-19

A pandemia do novo coronavírus fez com que os estúdios precisassem criar uma nova maneira de trabalhar. Agora que várias produções estão sendo retomadas, testes em atores antes de iniciar uma produção devem ser cada vez mais comum. E quem fez questão de mostrar esse novo procedimento foi Gal Gadot.

A atriz compartilhou uma foto em seu perfil no Twitter do momento em que realizava o teste do cotonete para retornar ao set de seu próximo filme, Red Notice. Confira o tweet abaixo.

Getting ready to head back to the Red Notice set????but prep looks a little different now..??#staysafe pic.twitter.com/wTdy42rMH5 — Gal Gadot (@GalGadot) September 9, 2020

“Me preparando para voltar ao set de Red Notice, mas a preparação parece um pouco diferente agora”, disse Gadot.

Red Notice é o novo projeto do roteirista e diretor Rawson Marshall Thurber (Arranha-Céu: Coragem Sem Limite), que será lançado pela Netflix. A trama acompanha um agente da Interpol que persegue um habilidoso vigarista. O longa estava no meio das filmagens quando precisou ser interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus em março. Além de Gadot, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Ritu Arya fazem parte do elenco.

Nova realidade

Os estúdios ainda discutem qual é a melhor maneira de retornar suas produções, após passarem meses parados por causa da pandemia. Mesmo com testes, ainda não é possível garantir totalmente a segurança do elenco e das equipes de bastidores. Recentemente, as filmagens de The Batman precisaram ser interrompidas novamente, pois Robert Pattinson havia sido diagnosticado com a covid-19.

Alguns estúdios têm optado por trabalhar em lugares onde a doença está mais controlada, como a Nova Zelândia. Outra opção é colocar os atores em isolamento durante a produção, para evitar que eles tenham contato com outras pessoas, como é o caso de Red Notice.