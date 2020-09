Galaxy A72 pode ser primeiro celular da Samsung com 5 câmeras

De acordo com o site sul-coreano The Elec, em 2021, a Samsung poderá lançar seu primeiro smartphone com cinco câmeras traseiras: o Galaxy A72. O aparelho será o sucessor do Galaxy A71, e, apesar da configuração avançada de câmera, continuará sendo um intermediário premium.

A maior diferença entre a próxima geração da linha A e os aparelhos lançados este ano, além de especificações relacionadas ao chip, é que os modelos mais caros deverão contar com estabilização óptica de imagem. Essa característica, inclusive, já deveria fazer parte dos modelos 2020 mais parrudos, se fôssemos considerar seus preços.

Outro motivo para acreditamos nessa alteração, seria o fato de que companhia já usou a linha A para inovar no que se refere à captura de vídeos e imagens. O Galaxy A80 ainda é o único dispositivo da Sammy a ter uma câmera do tipo flip.

Embora, essa informação ainda não tenha sido confirmada, podemos imaginar que a Samsung aposte em alguns recursos de flagships em linhas inferiores, devido à concorrência com aparelhos chineses.

Quais seriam os sensores?

O Galaxy A71 possui quatro sensores de câmeras traseiras: um principal, com 64 MP, um ultrawide, com 12 MP, um macro, com 5 MP, e um sensor de profundidade, com 5 MP. A câmera frontal tem 32 MP.

Conjunto de câmeras traseiras do Galaxy A71.Fonte: Samsung/Divulgação

Já o seu sucessor, a ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, deverá repetir esses sensores, mas trazendo um adicional, que seria um telefoto, com 8 MP e zoom óptico de 3x. A câmera frontal também terá 32 MP.

Essa capacidade de zoom é a mesma encontrada no Galaxy S20 FE, o último topo de linha anunciado pela Samsung, há alguns dias.

O The Elec ainda ressaltou que os Galaxy A72 e o A52, esperados para o ano que vem, poderão vender aproximadamente 30 milhões de unidades, cerca de 10% dos smartphones que a companhia espera comercializar em 2021.



Fonte: Tecmundo