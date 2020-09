Galaxy F: Samsung confirma lançamento de nova linha de celulares

A Samsung começou a campanha de divulgação de uma nova família de smartphones, a Galaxy F. O perfil da filial indiana da fabricante iniciou uma série de postagens no Twitter para antecipar o anúncio de um novo dispositivo.

“O novo Galaxy F com certeza vai deixar uma marca em você”, diz a primeira postagem, que inclui o slogan #FullOn.

The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm — Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020

A segunda publicação sugere que o aparelho terá um desempenho bastante satisfatório e pede que o espectador “fique ligado para saber mais”. Por enquanto, não há uma previsão de anúncio para o primeiro dispositivo da linha Galaxy F, mas ele deve ser revelado ainda setembro e vendido inicialmente na Índia.

Apesar de não ter detalhes oficiais, há algumas informações a respeito do que seria o aparelho da estreia da linha. Segundo o GSM Arena, o Galaxy F41 (SM-F415F) já foi identificado no Geekbench e até apareceu no ar sem querer no próprio site da companhia.

O Tecnoblog inclusive detectou que o dispositivo foi homologado na Anatel, o que sugere um lançamento no Brasil. O modelo teria 6.000 mAh de bateria e diversas características similares a um smartphone já no mercado, o Galaxy M31.