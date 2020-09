Gangs of London: trailer anuncia a chegada da série no AMC+

A AMC divulgou um novo trailer da série britânica Gangs of London (Gangues de Londres) para anunciar a chegada do programa em seu serviço de streaming o AMC+.

A série aclamada pela crítica e que lembra Peaky Blinders é original da Sky Studios e foi exibida em abril no canal de TV pago Sky Atlantic, no Reino Unido. Agora, a série desembarca na América através da AMC, que exibirá os três primeiros episódios da temporada inaugural de Gangs of London no dia 1º de outubro, com os sete capítulos restantes indo ao ar semanalmente.

Confira o trailer:

Vale ressaltar que Gangues de Londres já foi renovada para a 2ª temporada, que será produzida pela própria AMC em parceria com a Sky Studios.

(AMC/Divulgação)Fonte: TV Insider

Sobre a série Gangs of London

Gangs of London é uma série de drama e ação que apresenta Londres em um visual contemporâneo e retrata histórias de guerras entre facções de organizações criminosas internacionais.

A série tem o elenco formado por Joe Cole e Sope Dirisu, Michelle Fairley, Narges Rashidi, Lucian Msamati, Mark Lewis Jones, Pippa Bennett-Warner, Emmett J Scanlan, Jude Akuwudike, Richard Harrington, Orli Shuka, Jing Lusi, Brian Vernel e Narges Rashidi, e conta com o roteiro e direção de Gareth Evans, em parceria da direção de fotografia de Matt Flannery e Corin Hardy na direção de alguns episódios.