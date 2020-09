Gangues nas séries: 5 das melhores séries de gângsteres para assistir

Quem não gosta de um bom filme ou uma boa série de gângster? Séries com gangues costumam impressionar não apenas pela brutalidade inerente à temática, mas também pelos laços e relações entre os personagens, que são complexos e interessantes em vários níveis.

Depois de filmes inesquecíveis como O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros e O Irlandês, uma geração de séries trouxe o crime para a nossa sala de estar com estilo e charme jamais vistos.

Pensando nisso, fizemos uma lista com algumas sugestões de séries de gângsteres para você assistir e passar a curtir mais o gênero. Confira!

Peaky Blinders tem sua ação em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, na cidade miserável e corrupta de Birmingham, na Inglaterra. Os membros dessa gangue têm uma característica marcante: mesmo em um bairro pobre, eles se vestem de maneira impecável.

Peaky é o nome da “perigosa” boina e blinder é uma gíria para uma pessoa bem arrumada e elegante. Portanto, se você é daqueles que, não importa o local, está sempre chique, de cabelo bem cortado e exalando perfume, mande o seu currículo para Thomas Shelby.

A história de Sons of Anarchy se divide em duas tramas paralelas e conta fatos da vida de motoqueiros da cidade de Charming, na Califórnia. A primeira é sobre Jax Teller & família, e a segunda é do pessoal da Sons of Anarchy Motorcycle Club, Redwood Original (SAMCRO).

Se você curte sair de moto com uma galera irada, traga a sua Harley-Davidson. Mas antes altere o guidão para uma T-Bar, o escapamento para um 2 em 1 e tire pelo menos um retrovisor. Depois, é só procurar o Jax ou o Clay.

Considerada a melhor série de TV de todos os tempos, e também a mais bem escrita, Sopranos acompanha a vida de Tony Soprano, um mafioso ítalo-americano de Nova Jersey que sofre um ataque de pânico e começa a se tratar com uma psicóloga.

A gangue de Sopranos é do tipo máfia tradicional: pessoas muito ligadas à família, obedientes, religiosas e comprometidas com seus trabalhos. Se você é uma pessoa “certinha”, que cumpre ordens sem discutir, pode se candidatar. Se tiver algum tipo de dúvida, marcamos uma consulta na Dra. Jennifer.

A série Narcos, que conhecemos bem pela presença de Wagner Moura representando Pablo Escobar, conta a história da propagação da cocaína nos Estados e na Europa pela ação do Cartel de Medellín. No entanto, dois agentes da DEA tentam deter Escobar e eliminá-lo.

Sem dúvida, uma das gangues mais perigosas das séries!

A série Gangues de Londres se passa nos dias atuais na cidade que é considerada uma das mais dinâmicas e multiculturais do mundo. Duas gangues rivais estão na luta pelo poder: a chefiada por Sean Wallace, herdeiro do histórico Finn, e a máfia albanesa de Luan Dushaj.

A série é repleta de retratos de pessoas agressivas (na verdade, muito agressivas), que não se importam em pisar nos concorrentes para subir na vida.