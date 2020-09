Gasly conquista 1ª vitória em incrível GP da Itália após Hamilton punido e vexame da Ferrari em casa

Uma corrida para ficar na história da Fórmula 1!

Não teve Mercedes nem Red Bull nas primeiras colocações do GP da Itália. Uma “vintage” McLaren ressurgiu, e uma AlphaTauri (ex-Toro Rosso) também aprontou de novo em Monza.

Pierre Gasly conseguiu uma primeira vitória improvável na F1 logo na tradicional pista italiana após segurar Carlos Sainz na última volta e deu o segundo triunfo à AlphaTauri no circuito de Monza 12 anos após Sebastian Vettel obter o feito.

Lance Stroll, da Racing Point, fechou o incrível pódio.

Pierre Gasly e Carlos Sainz durante o GP da Itália de Fórmula 1 Getty

Lewis Hamilton, punido por entrar nos boxes quando não tinha permissão, terminou em sétimo.

Adeus, Williams

A família que por 43 anos esteve na F1 se despediu da categoria neste domingo, e teve homenagem antes da prova.

Vexame da Ferrari

Sebastian Vettel já sofreu no treino e piorou na corrida: ficou sem freios e foi o primeiro a abandonar.

LAP 6/53 Vettel can’t get the car stopped at Turn 1, and dramatically smashes through the polystyrene barrier VET 📻: “Brakes failed. The brakes failed.”#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Vf8zO36lTC — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Depois, Charles Leclerc passou reto na Parabólica e bateu forte no muro de pneus, mas deixou o carro bem. Por causa disso, a corrida foi paralisada após entrada do safety car.

🚩 RED FLAG 🚩 The race is suspended after Leclerc’s accident at the final corner Cars will line up in the pit lane in race order#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/uS5RLkQA44 — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Reviravolta

Lewis Hamilton, que vinha tranquilamente na liderança, entrou nos boxes para trocar os pneus logo após o SC, mas o pit lane ainda estava fechado. Uma forte punição de 10 segundos fez com que ele caísse para último após a relargada.

⚠️ PENALTIES ⚠️ Lewis Hamilton and Antonio Giovinazzi both receive a 10-second stop-go penalty for entering the pit lane when closed They will both serve this when racing resumes#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/BYFxWAi22D — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Assim, abriu a possibilidade de uma disputa incrível na última volta pela improvável vitória de Gasly ou Sainz.

O francês, porém, guiou com perfeição para conquistar de forma incrível sua primeira vitória na Fórmula 1.