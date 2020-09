Geisy Arruda abusa da transparência em lingerie minúscula e mostra demais

Geisy Arruda ganhou fama por conta de um figurino ousado, que fez colegas de universidade a hostilizarem publicamente. A sensualidade, desde então, continua sendo sua principal plataforma. Em imagem publicada recentemente, ela deixou internautas suspirando.

“Sextou, minha flor“, escreveu a beldade, ao comemorar a chegada da primeira sexta-feira de setembro. O emoji de uma rosa foi adequado à mesma flor estampada em sua lingerie minúscula, ao quase expor suas partes íntimas; tão transparente a ponto de mostrar os seus mamilos.



Empoderada sobre o próprio corpo, Geisy conseguiu mais de 30 mil curtidas em pouco menos de 1 hora, além de internautas suspirando por ela. “É incrível como a sexta só tem cara de sexta quando você posta uma foto assim linda e sexy“, refletiu um dos seguidores da loira.

“Só quem deu um zoom vai curtir“, disparou um rapaz, admitindo que reparou nos detalhes mais minuciosos. “O pé de feijão cresce na hora“, comentou outro homem mais ousado. “Essas marquinhas me deixam doido. A verdadeira trilha do paraíso“, filosofou mais um, elogiando o bronze da famosa.

Na quinta-feira (3), por sinal, Geisy Arruda relembrou uma das viagens que fez e lamentou não poder turistar por aí devido à quarentena. Ela então falou sobre as marquinhas do biquíni: “Saudades de ficar boiando bem plena em algum Rio no Nordeste, com uma marquinha perfeita“.

Confira: