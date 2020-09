Geisy Arruda aposta em biquíni mínimo para tomar sol e fica quase nua em vídeo

Se temos Geisy Arruda por aqui, a certeza é quase total que teremos muita sensualidade. Não sendo diferente, a beldade aproveitou o Dia do Sexo, comemorado nesse domingo (6), para ostentar todo sex-appeal óbvio em vídeos provocantes.

O primeiro registrou o momento em que Geisy tomava sol apenas com a parte de baixo — minúscula, por sinal — do biquíni, exibindo todo o bronzeado e seu corpo praticamente nu. Quase 400 mil pessoas curtiram o vídeo, que recebeu milhares de comentários.

Ousando na mensagem, um seguidor disparou: “Vai pegar um insolação na testa do tabac#”. Outro rapaz caprichou nos elogios: “Eu já nem sei mais o que escrever. Não sei se elogio esse corpão fenomenal, se sua cor, se você todinha ou o quê. Tudo no lugar. Nosso colírio diário”.

“Presentinho para o dia do Sexo”, escreveu Geisy na legenda de mais outra publicação do Instagram. No vídeo, ela usava uma lingerie preta que abusava da transparência o mesmo tanto em que faltavam tecidos, mostrando seu bumbum e rebolando ao som de Watermelon Sugar (Ben Maddocks).

Na mesma postagem da rede social, ela aproveitou para promover as vendas de seu livro, Desejo Proibido, com a seguinte iniciativa: “Sorteio de uma Cesta Erótica, com tudo que tem direito para apimentar sua relação. Vibradores, lingeries, produtinhos, etc… Só comprar meu livro de Contos Eróticos e concorrer”.

Confira: