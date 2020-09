Geisy Arruda exibe bumbum avantajado em fio dental e provoca seguidores

Geisy Arruda voltou a provocar os seguidores ao posar sensual no Instagram. Na imagem, ela surge de costas, usando um biquíni fio dental, e exibe seu já conhecido bumbum avantajado. Na legenda, provocou: “A mãe ta on. On fire“.

Nos comentários não faltaram elogios à boa forma da influencer. “A mãe ta gostosa“, disse um rapaz. “Linda demais. Maravilhosa, sexy, gostosa“, disparou outro. “Impróprio para cardíacos“, declarou um terceiro.

Recentemente ela deixou os admiradores queixo caído com um outro post. Sensualizando de lingerie como sempre, a modelo apostou em algo mais angelical desta vez.

Na noite desta terça-feira (25), a influenciadora digital postou uma selfie usando uma lingerie branca, com pérolas, brilho e renda. O decote chamou bastante a atenção por causa do volume dos seios.

Arruda, que ainda se dedicou na maquiagem, contou na legenda da postagem: “Um lápis branco que eu demorei 2 horas pra fazer! Nasce uma maquiadora na quarentena!”.

Nos comentários, o muitos elogios. “Você é maravilhosa“, afirmou um seguidor. “Não importa a cor do lápis você vai ser sempre linda“, disse outro. “Coisa linda demais”, escreveu um terceiro.