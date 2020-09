Geisy Arruda faz brincadeira ao posar com look comportado

Geisy Arruda usou suas redes sociais no último sábado (29) para postar uma foto com look meio diferente do que ela costuma usar. A influencer estava com uma saia longa com fenda lateral e uma blusinha decotada. No post, a webcelebridade ainda fez uma provocação aos seus seguidores, com um espanto pelo novo vestuário.

“Nossa, ela usa roupa…”, brincou ela, na legenda da publicação, que é conhecida por compartilhar imagens sensuais e provocantes em suas redes sociais. Geisy já postou, por exemplo, uma foto de lingerie, blusa bem decotada e vestidos curtos. A moça já chegou até mesmo a publicar uma foto vestida com uma fantasia provocante.

Nos comentários, os seguidores da famosa não pouparam elogios. “Com roupa ou sem, você é top”, elegeu um fã. “As roupas são apenas detalhes para embelezar essa mulher”, exaltou outro. “Esse vestido ficou bem em você, e bem ajustado olha esse vestido e que definição, hein”, suspirou um terceiro. “Prefiro você com pouca roupa”, opinou mais um bem saidinho.

Recentemente, Geisy Arruda apareceu no Instagram toda trabalhada na delicadeza. Sensualizando de lingerie, como sempre, a modelo apostou em algo mais angelical desta vez. A influenciadora digital postou uma selfie usando uma lingerie branca, com pérolas, brilho e renda. O decote chamou bastante a atenção por causa do volume dos seios.

Arruda, que ainda se dedicou na maquiagem, contou na legenda da postagem: “Um lápis branco que eu demorei 2 horas pra fazer! Nasce uma maquiadora na quarentena!”.