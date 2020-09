Geisy Arruda vira o bumbum para câmera e faz convite ousado

Geisy Arruda não tem limites quando o assunto é causar nas redes sociais e, desta vez, ela deixou os fãs enlouquecidos por conta de um vídeo bastante ousado.

Em processo de divulgação do seu material, uma versão proibidona e paga do conteúdo que ela já distribui gratuitamente nas redes sociais, a famosa não teve pudores.

Sem sutiã e com o bumbum virado para a câmera, ela rebolou ao som de Favela Chegou, música de Ludmilla em parceria com Anitta.

“Vem para o proibidão”, escreveu na legenda, deixando os seguidores babando nos comentários. “Caraca! Você ta ficando cada vez melhor! Safadíssima e deliciosa”, disparou um.

“Chegar em casa depois de um dia de trabalho e me deparar com esse vídeo é simplesmente tudo de bom”, reagiu outro.

“Isso é a maior covardia, estou na maior comunhão com Deus, tentando sair da depressão e me reconciliar com Jesus. Vou pecar”, confessou mais um.

Vale lembrar que Geisy também tem seus momentos de elegância e usou suas redes sociais no último sábado (29) para postar uma foto com look meio diferente do que ela costuma usar.

A influencer estava com uma saia longa com fenda lateral e uma blusinha decotada. No post, a famosa ainda fez uma provocação aos seus seguidores, com um espanto pelo novo vestuário.

“Nossa, ela usa roupa…”, brincou ela, na legenda da publicação, que é conhecida por compartilhar imagens sensuais e provocantes em suas redes sociais.

Confira: