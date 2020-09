Gêmea boa de Verônica em Salve-se Quem Puder foi criada para salvar a pele de atriz

A saída de Sabrina Petraglia de Salve-se Quem Puder, após descobrir uma gravidez em meio à pandemia, fez o autor Daniel Ortiz criar uma manobra para salvar a atriz Mariana Armellini de não ser rifada do elenco da novela das sete.

Como a motivação de Verônica, personagem de Mariana, era se vingar de Micaela (Petraglia), que não estará mais na história, o papel acabaria ficando sem um sentido na trama. O novelista, então, decidiu criar uma irmã gêmea, oposta às falcatruas da vilã.

A nova personagem vai entrar para o núcleo de Dulce (Marilu Bueno), tornando-se um verdadeiro anjo da guarda da senhorinha. O escritor teve o cuidado de mexer com as estruturas dos ambientes que Micaela transitava sem prejudicar o desenvolvimento da história.

Agora, Verônica terá como pedra no sapato a própria irmã, com um caráter oposto ao dela mostrando-se uma pessoa doce, religiosa e amável. Marlene chegará a São Paulo para ajudar a madrinha, Dulce, que estará com um hóspede recém-chegado do México em sua casa: Mário (Murilo Rosa).

A dupla jornada de Mariana Arnellini foi também uma saída encontrada por Daniel Ortiz para aliviar o trabalho de Marilu que, a partir de agora, passa a ter sua participação reduzida, por também fazer parte do grupo de risco para o coronavírus.