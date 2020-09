Genro de Gloria Pires, Paulo Dalagnoli rebola de sunga e leva fãs ao delírio

Paulo Dalagnoli decidiu entrar no TikTok e chegou em grande estilo na nova rede social. Na ocasião, ele divulgou um vídeo rebolando de sunga preta.

Com muito bom humor, ele escreveu na legenda da coreografia: “Inimigos do ritmo, agora também tenho Tik Tak, segue lá”. E nos comentários, os fãs foram ao delírio.

“Inimigos do ritmo foi ótimo hahaha uma fofura”, elogiou uma fã. “Ai que gostosoooo esse corpo”, disparou um seguidor. “Desengonçado demais amei”, disse mais um.

O vídeo foi gravado na casa da família da namorada Antonia Morais, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, em Brasília, onde o casal está passando a maior parte da quarentena.

Antes de irem para a mansão que fica à beira do Lago Paranoá, na Asa Norte da capital federal, Antonia e Paulo passaram alguns dias em uma das casas da família da atriz, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A atriz estava solteira desde que rompeu o relacionamento com Wagner Santisteban, com quem se relacionava desde 2015. Seu relacionamento com Paulo teve início no Carnaval, quando foram flagrados juntos no Carnaval, em um camarote na Sapucaí.

Enquanto curtia a folia carioca, a irmã de Cleo ficou de conversinha ao pé do ouvido com o ator e modelo.

