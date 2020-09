Geografia: Conheça as 7 maravilhas do mundo antigo

As sete maravilhas do mundo antigo têm sido celebradas por estudiosos, escritores e artistas desde pelo menos 200 a.C.

Tais fenômenos da arquitetura, como as pirâmides do Egito, consistem em monumentos de realizações humanas, construídas pelos impérios do Mediterrâneo e do Oriente Médio de seus dias com pouco mais do que ferramentas brutas e trabalho manual.

Atualmente, todas, exceto uma dessas maravilhas antigas, desapareceram. Conheça a lista completa para se preparar para provas da escola, ou então de vestibulares e até do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)

A Grande Pirâmide de Gizé

Concluída por volta de 2560 a.C., a Grande Pirâmide do Egito também consiste na única das sete maravilhas do mundo antigo que existem hoje.

Logo após sua conclusão, a pirâmide exibia um exterior liso e atingiu uma altura de 150 metros. Os arqueólogos dizem que demorou até 20 anos para construir a Grande Pirâmide, construída, de acordo com especialistas, para homenagear o Faraó Khufu.

O farol de Alexandria

Construído por volta de 280 aC, o Farol de Alexandria tinha cerca de 120 metros de altura, guardando esta antiga cidade portuária egípcia. Durante séculos, a saber, correspondeu ao edifício mais alto do mundo.

O tempo e inúmeros terremotos afetaram a estrutura, que gradualmente se arruinou. Em 1480, os materiais do farol foram usados para construir a Cidadela de Qaitbay, uma fortaleza que ainda existe na Ilha de Pharos.

O Colosso de Rodes

Esta estátua de bronze e ferro do deus do sol Hélios foi construída na cidade grega de Rodes em 280 a.C. como um monumento de guerra. Ao lado do porto da cidade, a estátua tinha quase 30 metros de altura, quase o mesmo tamanho da Estátua da Liberdade. A saber, um terremoto em 226 a.C. ocasionou sua destruição.

O Mausoléu de Halicarnasso

Você Pode Gostar Também:

Localizado na atual cidade de Bodrum, no sudoeste da Turquia, o Mausoléu de Halicarnasso se edificou por volta de 350 a.C. Originalmente chamado de Tumba de Mausolo, teve seu projetado dedicado a um governante persa e sua esposa.

A saber, uma série de terremotos entre os séculos 12 e 15 resultou em sua destruição. Consiste na última das sete maravilhas do mundo antigo a desaparecer.

O Templo de Artemis em Éfeso

O Templo de Artemis estava localizado perto da atual Selcuk, no oeste da Turquia, em homenagem à deusa grega da caça.

Os historiadores não conseguem identificar quando o templo foi construído pela primeira vez no local, entretanto, sabem que sua destruição ocorreu por conta de uma enchente no século 7 a.C.

Um segundo templo ergueu-se de cerca de 550 aC a 356 aC e, posteriormente, totalmente queimado. Sua substituição, construída logo após isso, também foi destruída por 268 DC por invasores godos.

A estátua de Zeus em Olímpia

Construída por volta de 435 a.C. pelo escultor Fídias, esta estátua de ouro, marfim, assim como madeira tinha mais de 12 metros de altura e representava o deus grego Zeus sentado em um trono de cedro. Sabe-se que a estátua se perdeu ou foi destruída em algum momento do século 5, e existem muito poucas imagens históricas dela.

Os jardins suspensos da Babilônia

Não se sabe muito sobre os Jardins Suspensos da Babilônia, supostamente localizados no atual Iraque.

Eles podem ter sido construídos pelo rei babilônico Nabucodonosor II por volta de 600 a.C. ou então pelo rei assírio Senaqueribe por volta de 700 a.C. Entretanto, os arqueólogos não encontraram nenhuma evidência substancial para confirmar que os jardins existiram.

E então, você conhecia alguma dessas maravilhas do mundo moderno?

Leia outro artigo que pode ser interessante para seus estudos: Geografia: Resumão sobre Sistema Solar para ir bem nas provas