Geografia: Conheça os tipos de solo no Brasil

O território brasileiro é formado por diversos tipos de solo. No entanto, quatro tipos dominam a maior parte do país, são eles: Massapê, Aluviais, Salmourão e Terra roxa. Desta forma, o tema aparece constantemente em vestibulares de todo país, assim como no ENEM. Portanto, vale muito a pena estudar.

Principais tipos de solo no Brasil

O solo brasileiro é formado principalmente por solos argilosos, formados pela decomposição das rochas basálticas, graníticas e gnaisses, derivadas de uma grande atividade vulcânica durante o período de formação do continente.

Isto é, cada tipo de rocha-mãe formam os diferentes tipos de solos no Brasil.

Massapê

A formação do solo Massapê ocorre a partir da decomposição de uma rocha de origem metamórfica, resultado da deformação de sedimentos arcósicos ou de granitos.

Além disso, o solo Massapê possui tonalidade escura como o calcário e filito. Apresenta também uma excelente fertilidade, por isso agrega valor ao cultivo de cana de açúcar.

É encontrado na Zona da Mata, na região do litoral do nordeste brasileiro.

Aluviais

Este tipo de solo forma-se a partir da sedimentação em planícies de materiais conduzidos pelos rios e ventos. Encontra-se esse solo sobretudo em zonas alagadas, várzeas e vales por todo território.

Os aluviais possuem ótima fertilidade, sendo bastante usado na agricultura, principalmente na produção de grãos, sobretudo arroz e feijão.

Salmourão

O solo Salmourão compõe principalmente no sul do Brasil. Trata-se de um solo não muito fértil, mas com os cuidados necessários pode se fazer útil para a agricultura.

Possui um aspecto arenoso e menos úmido. A saber, ele é composto por compostos orgânicos e pela erosão de rochas gnaisses claras e rochas graníticas.

Terra roxa

Este tipo de solo possui coloração avermelhada. Possui características argilosas e bastante fertilidade. Tem essa coloração devido as rochas basáltica, magnetita e óxido de ferro presentes em sua formação.

Encontra-se terra roxa em diversas regiões do país, constituindo-se principalmente na agricultura por conta de sua alta fertilidade.

Desse modo, a terra roxa foi muito importante, por exemplo, para a expansão da indústria cafeeira no Brasil, corroborando para o fortalecimento econômico da nação.

O que é o solo?

Ainda quando o planeta estava em formação, a superfície era formada somente por rochas praticamente. Quando o passar do tempo, essas rochas passam a se desgastar e se decompor, formando pequenas partículas que se desprenderam da rocha-mãe.

Desse modo, podemos compreender a formação do solo, como uma soma de fatores, relacionados ao desgaste da rocha-mãe, além da acumulação de material orgânico, como por exemplo, animais e plantas.

O solo consiste na parte da mais superficial da crosta do planeta, onde haverá o depósito, assim como a decomposição de toda a matéria orgânica produzida.

O que são as camadas do solo?

As camadas do solo, conhecidas também por horizontes, representam-se por diversas partes que compõe o solo. Podemos destacar elas como: