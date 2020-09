Geografia: Entenda os movimentos de rotação e translação

Os movimentos de rotação e translação são os dois principais movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, são responsáveis por uma série de fenômenos que acontecem na atmosfera e na litosfera. Em decorrência disso, afeta-se o clima, relevo, assim como a duração dos dias e das noites.

Quando o assunto é geografia, o assunto surge como um tema até batido nos vestibulares e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Sempre se faz presente. Desse modo, não dá para deixá-lo de lado nos estudos. Entenda como funciona cada um.

Movimento de rotação

A rotação é a movimentação que a Terra realiza em seu próprio eixo. No sentido de oeste para leste, imagine como se ela estivesse rodando em volta dela mesma.

É através dessa movimentação que é determinada a sucessão de dias e noites. A saber, o tempo que o planeta demora para completar este movimento é de 24 horas.

Sem a existência do movimento de rotação, uma parte da terra seria extremamente quente, pois só haveria dia de um lado, e a outra extremamente fria.

A velocidade do movimento de rotação aproximada é de 1.675 km/h ou 465 m/s, para fazer o cálculo é considerado um ponto no Equador com um raio de 6400 km e demora 23 h 56 min para completar uma volta em seu próprio eixo.

Para outros pontos da superfície terrestre a velocidade é considerada menor.

Movimento de translação

O movimento de translação consiste no movimento que o planeta Terra realiza em torno do sol e leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos.

Este movimento é o responsável pela existência das quatro estações do ano.

Primavera

Verão

Outono

Inverno

Como os demais planetas não estão na mesma distância do Sol, as velocidades de translação de cada um é diferente.

Veja só a discrepância entre o tempo: Mercúrio leva 87,97 dias para completar uma volta ao redor do Sol, enquanto Netuno completa uma volta após 163,72 anos.

Já no caso do planeta Terra, o tempo é de 365,424199 que equivale a mais que 365 dias fechados. Desse modo, a cada quatro anos o mês de fevereiro ganha um dia a mais, o famoso ano bissexto.

Como a órbita da Terra é uma elipse, a saber, a distância entre ela e o Sol não é constante. O ponto mais próximo entre a Terra e o Sol chama-se periélio, e o mais distante, afélio.

Ambas também possuem velocidades diferentes, no periélio é 30,3 km/s e no afélio é 29,3 km/s.

E então, nosso post conseguiu tirar suas dúvidas? Conte para a gente!

