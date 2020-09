Geografia: Países situados na linha do Equador e características

A linha do Equador percorre exatos 40 mil e 75 quilômetros ao redor do planeta Terra. Entretanto, somente 13 países se situam sobre ela.

O equador é uma linha imaginária que circunda o mundo, dividindo-o nos hemisférios norte e sul.

Por causa disso, o ponto de intersecção de qualquer local pelo equador é equidistante dos polos norte e sul.

O que acha de conhecer melhor as características da linha do Equador? O tema pode compor questões de vestibulares e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

13 países que se encontram no equador

Dos 13 países que se encontram na linha do Equador, sete estão na África – a maior parte de qualquer continente – e a América do Sul é o lar de três dessas nações. Os demais países consistem em nações insulares situadas nos oceanos Índico e Pacífico.

Os países por onde passa a linha do Equador são:

São Tomé e Príncipe Gabão República do Congo República Democrática do Congo Uganda Quênia Somália Maldivas Indonésia Kiribati Equador Colômbia Brasil

11 desses países entram em contato direto com a linha do equador. As massas de terra das Maldivas e Kiribati, entretanto, não passam por ela. Em vez disso, o equador passa pelas águas pertencentes a essas ilhas.

Linha de latitude

A linha do equador consiste em uma das cinco linhas de latitude usadas para ajudar as pessoas a navegar pelo mundo. As outras quatro incluem o Círculo Ártico, o Círculo Antártico, o Trópico de Câncer, assim como o Trópico de Capricórnio.

Como a Terra é uma esfera, o equador – a linha do meio – é significativamente mais longo do que qualquer uma das outras linhas de latitude. Juntamente com as linhas de longitude que vão de um polo a outro, as linhas de latitude possibilitam que cartógrafos e navegadores localizem qualquer lugar do globo.

A saber, o plano do equador passa pelo sol nos equinócios de março e setembro. Por consequência, o sol parece cruzar o equador celestial nessas horas. Surpreendentemente, as pessoas que vivem no equador experimentam o nascer e o pôr do sol mais curtos porque o sol viaja perpendicularmente ao equador a maior parte do ano e a duração dos dias é virtualmente a mesma.

Clima Equatorial

A maioria dos países cortados pela linha do Equador experimenta temperaturas muito mais quentes durante todo o ano do que o resto do mundo, apesar das elevações compartilhadas. Isso se deve à exposição quase constante do equador à luz solar no ano todo.

Os países do equador incluem quase metade das florestas tropicais do mundo – concentradas nas nações africanas do Congo, Brasil e Indonésia. Além disso, os níveis de luz solar e chuva ao longo desta linha são ideais para o crescimento de plantas em grande escala.

De acordo com especialistas, supor que as condições tropicais quentes são a norma, a linha do equador oferece um clima surpreendentemente diverso.

Algumas regiões ao longo do equador são planas e úmidas, outras, como por exemplo os Andes, são montanhosas e secas. Ademais, pode-se encontrar até neve e gelo o ano todo em Cayambe, um vulcão adormecido no Equador com uma altura de 5.790 metros.

Apesar das temperaturas constantes, muitas vezes existem diferenças dramáticas na precipitação e umidade ao longo do equador, uma vez que são determinadas pelas correntes de vento. Na verdade, essas regiões raramente experimentam estações verdadeiras. Nós, aqui do Brasil, sabemos bem como é isso, não é mesmo?

E então, gostou de conhecer mais sobre o tema?

