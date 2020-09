Gerenciamento de escopo – O projeto do seu projeto

Como gerenciar um escopo de projeto

Após realizar os primeiros levantamentos do seu projeto, é necessário que inicie os processos, entretanto, o projeto além de desenhado, precisa ser administrado.

Para administrar o seu projeto precisa validar e controlar o escopo.

Dada essa necessidade é necessário criar um plano somente para gerenciar esse escopo.

Para que possa criar um plano válido para o seu projeto, é necessário que se inicie por três pilares.

Termo de abertura

O termo de abertura diz respeito sobre a descrição do projeto em alto nível, assim como as características do serviço ou produto. Sendo assim, deve ser descrito se é um produto novo ou uma implementação de sistema por exemplo, uma vez que as necessidades desses projetos são diferentes.

Políticas e procedimentos

Mapear os ativos organizacionais do seu projeto, levantando as políticas que direcionam os procedimentos, assim como as informações históricas, o conhecimento das pessoas envolvidas.

O objetivo desse pilar é verificar se as políticas internas da empresa, assim como o grau de conhecimento dos envolvidos estão de acordo com os objetivos validados outrora.

Ambientes da empresa

Esse pilar de gerenciamento do seu projeto diz respeito sobre como os elementos afetam a sua empresa, os ambientes desse projeto são variados e interligados, tais como:

Cultura da empresa;

Gestão de Pessoas;

Condições de infraestrutura da empresa.

Gerenciar o projeto requer análise holística e acompanhamento operacional

O objetivo dessa análise quanto gerenciamento do seu projeto é verificar se a empresa oferece condições favoráveis para o sucesso do projeto. Como por exemplo, há funcionários disponíveis?

Se o seu projeto for implantar um sistema novo, o servidor da sua empresa comporta essa implementação? Não seria a hora de realizar um projeto anterior na infraestrutura para que tenha sucesso neste?

Essas análises são cabíveis ao gestor de um projeto, além de atuar acompanhando as etapas dos processos dentro da necessidade do projeto.