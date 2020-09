Gerente-geral de agência bancária não consegue receber horas extras

No julgamento do recurso de revista RR-967-95.2016.5.23.0009, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta à Caixa Econômica Federal o pagamento de horas extras à gerente-geral de uma agência em Mato Grosso que alegava ter direito à parcela pelo trabalho realizado além da jornada estabelecida.

Os ministros afirmaram que, no entendimento do TST, o empregado da CEF que exerce o cargo de gerente-geral não tem direito às jornadas de seis e de oito horas, respectivamente, previstas nos Planos de Cargos e Salários da empresa de 1989 e 1998.

Regulamento

Em primeira instância, o banco fora condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) ao pagamento das horas excedentes da 8ª e 44ª semanal.

Segundo o TRT, a empresa, ao implementar o PCS de 1998, fixou a jornada de trabalho de oito horas para os ocupantes de cargos em comissão, e o regulamento da empresa, por ser norma mais favorável ao empregado, aderiu a seu contrato de trabalho.

Enquadramento

A CEF sustentou, no recurso de revista, que a empregada exercia, em caráter definitivo, o cargo de comissionado gerencial e de gerente geral, com encargos de gestão, o que a enquadraria na exceção do artigo 62, inciso II, da CLT.

Por isso, não teria direito ao recebimento de horas extras.

Segundo o relator do recurso, ministro Alexandre Ramos, o Tribunal tem entendido que o gerente-geral de agência do banco não tem direito às jornadas previstas nos PCSs de 1989 e de 1998, porque não está submetido a controle de jornada.

Assim, somente se houvesse referência expressa nos planos, normas mais benéficas que a lei, é que a empregada poderia se beneficiar da jornada ali estipulada.

Ao fundamentar sua decisão, o ministro concluiu o seguinte:

“Em razão do conhecimento do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 287 do TST, seu provimento é medida que se impõe, para, afastando a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, restabelecer a sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo, contudo, a decisão regional que extinguiu a reconvenção, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015”.

A decisão foi unânime.

Fonte: TST