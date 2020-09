Germano dispensa DNA no Ratinho e assume bebê de Lili · .

Após descobrir que Lili (Vivianne Pasmanter) está grávida em Totalmente Demais, Germano (Humberto Martins) “decepcionará” o Programa do Ratinho ao dispensar um exame de DNA para saber se o bebê é seu filho biológico ou de Rafael (Daniel Rocha). “Não importa quem é o pai dessa criança. Ele vai ser o nosso filho”, decretará o empresário.

Na novela das sete da Globo, o dono da Bastille ouvirá a mulher com quem conseguiu se reconciliar confessar para o ex-namorado fotógrafo que está esperando um filho, mas que ainda não sabe quem é o pai. Arrasado com a informação, o ex-cafajeste lembrará que Lili e Rafael tiveram noites quentes enquanto eles estavam separados.

Mesmo assim, motivado pelo amor que sente pela ricaça, Germano decidirá que não precisa ir no programa de Carlos Massa no SBT para descobrir o resultado e irá para casa. “A gente precisa conversar, Lili”, anunciará o pai de Eliza (Marina Ruy Barbosa) ao passar pela porta da mansão. “Precisa mesmo, Germano. Eu tô grávida”, contará a dondoca, como se fosse uma novidade.

“Eu sei. Eu ensaiei muitas coisas para te dizer o dia todo, mas agora que eu tô na sua frente eu não sei nem por onde começar”, surpreenderá ele. “Germano, eu acabei de pegar o resultado dos exames…”, tentará dizer Lili, mas será interrompida com um discurso emocionante.

“Não importa quem é o pai dessa criança. Ele vai ser o nosso filho. Eu amo você, mais do que qualquer coisa nesse mundo. E eu vou amar esse bebê, assim como eu amei o Fabinho (Daniel Blanco), a Sofia (Priscilla Steinman), como eu amo a Eliza. Ele vai ser meu filho, mesmo que ele seja filho do Rafael”, definirá o chefe de Jonatas (Felipe Simas), deixando madame em choque.

Aas cenas vão ao ar a partir de 26 de setembro na reprise da novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história protagonizada por Marina Ruy Barbosa desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

