Gestão da qualidade, eu posso melhorar isso! – Parte 2

Nesta segunda e última parte dessa série falaremos mais sobre o foco dessa qualidade gerenciada.

Há situações que não suportam falhas

Se alguém consumir algo estragado em seu comércio e ficar doente, você tem responsabilidade legal nisso, e humanamente falando, seria terrível.

A vigilância sanitária pode fazer verificações surpresas, e você está preparado, mas a qualidade ainda é além dessas preocupações.

No início dos anos 90, a qualidade era vista como um diferencial, mas hoje em dia, é o que vai dizer se a sua empresa cresce ou se mantém, ou até mesmo, se você permanece no mercado.

Qual é o foco da gestão da qualidade?

O objetivo é gerenciar produção, serviços e processos das empresas. Um controle que melhora serviços e estimula concorrência.

As empresas mudaram

A relação com o cliente mudou muito nos últimos anos. O cliente interage com as empresas, sugerem, e essa proximidade fez com que muitas empresas prezassem pela qualidade, além da ideia das multas por fiscalização. Os empresários sabem que o seu maior fiscal é seu cliente.

Há ferramentas no mercado para a implantação ou implementação da gestão da qualidade que orientam e trazem dados relevantes a organização.

A qualidade está na sua visão

É necessário ter a visão sistêmica dos seus processos, a busca por melhoria contínua e atender as expectativas dos clientes.

A importância das ferramentas é que, elas trazem dados concretos, o que auxiliam nas decisões e nos planejamentos, mas a gestão da qualidade é multifatorial, natural para quem busca crescer e, um vínculo que você cria com seus clientes, fornecedores e funcionários.

Focar na gestão da qualidade de sua empresa é um dos caminhos para o seu sucesso!