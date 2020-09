Gestão de Compras – O preço da sua pressa

Cresça sim, mas não a qualquer custo!

Os produtos acabaram e precisa comprar tudo urgente porque a produção não pode parar!

A falha está no que aconteceu (ou não) antes desse fato. A ausência da gestão das compras da sua loja, comércio, indústria. Não importa o ramo, realizar a gestão do que entra na sua empresa é papel principal de quem visa crescimento.

Da mesma forma, não pode precisar de algo com tanta urgência que pague qualquer valor, sem pesquisar.

As duas vertentes dizem a mesma coisa, está na hora de planejar as suas compras.

Caso não tenha uma gestão de compras, sempre pagará o preço da sua pressa, e isso pode sair caro!

Pilares da gestão de compras

Dentro da gestão de materiais de uma empresa não basta analisar o estoque, precisa verificar como estão as suas compras.

Para gerenciar as compras de uma empresa, é necessário:

Negociar as formas de aquisição;

Analisar prazos de pagamento e recebimento;

Fechar contratos;

Manter um bom relacionamento com os fornecedores.

Comprar o quê?

Para negociar as formas de aquisição precisa definir o que vai adquirir. Sabemos que uma boa gestão não funciona baseada em opiniões, e sim dentro de um bom planejamento.

Se existe um controle do volume de vendas e de estoque, a gestão de compras é quase sequencial. Essa é a importância do planejamento quando falamos em gestão de materiais, uma área é vinculada a outra.

Prazos e contratos

Um gestor de compras não compra no impulso. Ele pesquisa, planeja, faz orçamentos, leva proposta de um fornecedor ao outro.

Quanto mais barato for o custo de seu fornecimento, mais barato fica para o seu cliente final.

Trabalhe com prazos, sempre!

Novamente é o momento de usar o seu planejamento. Atuar com as datas e respeitar os prazos. Da mesma forma que você pode não conseguir entregar os produtos do seu estoque em tempo hábil, o seu fornecedor pode ter ocorrências também.

Se você atua gerindo seus prazos, já tem uma flexibilidade de datas para imprevistos. Resultado? Não perderá vendas por não ter o produto na exata data de entrega.

Acompanhe as datas dos contratos vinculados aos seus fornecimentos. Tente negociar melhorias quanto a prazos e valores antes dos vencimentos, isso fará muita diferença nas renovações.

Compre produtos para não pagar pelos clientes

As compras precisam ser encaradas como parte importante do seu fluxo de controle e devem estar sempre dentro do seu planejamento.

Não basta comprar com pressa para suprir necessidades pontuais, o risco do pontual virar rotina é o descontrole. Atue com todas as possibilidades dentro das previsões para que não acabe pagando para ter clientes. Não colocamos as aspas aqui porque nesse caso, pagará mesmo só para ter a presença do cliente em sua loja, já que perdeu seu lucro quando não planejou.

Realizar a gestão das compras da sua empresa é um dos caminhos para seu sucesso!