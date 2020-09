Giannis Antetokounmpo é eleito o MVP da temporada da NBA pelo segundo ano seguido

Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, ganhou pela segunda vez consecutiva o prêmio de MVP (jogador mais valioso) da temporada da NBA. A informação foi divulgada por Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Giannis Antetokounmpo em aquecimento antes de Bucks x Heat, pela NBA Garrett Ellwood / Getty Images

Antetokounmpo se junta a Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain e Bill Russell como MVPs consecutivos.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O anúncio oficial será feito ainda nesta sexta-feira.

O atleta do Milwaukee Bucks também se iguala a Michael Jordan (temporada 1987-88) e Hakeem Olajuwon (temporada 1993-94) como os únicos a ganhar os prêmios de MVP e ‘Jogador Defensivo do Ano’ na mesma temporada.

Na atual temporada da NBA, Giannis teve médias de 29.5 pontos, 13.6 rebotes e 5.6 assistências.

Os oito jogos realizados por cada equipe na bolha da Disney, ainda pela temporada regular, não foram considerados para a definição dos prêmios individuais.

Antetokounmpo ainda não informou se irá assinar uma renovação de contrato com os Bucks. O atleta tem mais um ano de vínculo com a equipe.

Nos playoffs da NBA, o Milwaukee Bucks acabou eliminado na semifinal da Conferência Leste diante do Miami Heat. Na série, Giannis sofreu com uma entorse no tornozelo.