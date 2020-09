Gilda firma pacto com diabo e atira Eliza no inferno · .

Gilda (Leona Cavalli) vai praticamente firmar um pacto com o diabo ao ajudar Dino (Paulo Rocha) em Totalmente Demais. O mau-caráter voltará à novela das sete da Globo para azucrinar a família de Eliza (Marina Ruy Barbosa). Ele chantageará a cozinheira e pedirá uma grande quantia de dinheiro. A mãe de Dayse (Isabella Koppel) cederá ao bandido, sem imaginar que está atirando a ruiva no inferno mais uma vez.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de 26 de setembro, a dona do Flor do Lácio reencontrará o marido ao seguir Carlinhos (Kaik Brum). O menino roubará dinheiro do bar para entregar ao pai. “Então é por isso que o Carlinhos tava fugindo. Pra encontrar com você, seu desgraçado”, se revoltará ela.

A cozinheira mandará o herdeiro ir embora e conversará a sós com o fugitivo da polícia. “Como você teve coragem de aparecer depois de tudo que você fez pra gente?”, indagará. “E o que você fez comigo? Entregar o pai dos seus filhos pra polícia? Eu fui abandonado por todo mundo, só o meu filho pra me ajudar”, rebaterá o criminoso vivido por Paulo Rocha.

“Você usou o nosso filho pra tirar dinheiro do Flor do Lácio. Você quer transformar o seu filho num bandido como você?”, disparará a amada de Hugo (Orã Figueiredo). Dino, então, começará a chorar e armará a maior cena para sensibilizar a mulher. “Eu tô desesperado. Vamos num lugar mais reservado conversar. Me ouve”, pedirá ele.

Chantagem emocional

Em seguida, os dois aparecerão conversando em um boteco. “Comi o pão que o diabo amassou desde que eu consegui fugir. Passei fome, sede, dormi na mata, na rua”, discursará o malvado. “Acho pouco, você devia era estar preso”, rebaterá Gilda.

“Eu tô na pior. Só me deixaram fugir porque preciso pagar gente muito perigosa que tô devendo. Se não pagar, minha vida não vale nada nem dentro nem fora da cadeia. Tô correndo risco de vida. É isso que você quer pros seus filhos? Que o pai deles seja morto?”, questionará o vilão. Ele pedirá uma grande quantia de dinheiro para a companheira, que se surpreenderá com o valor da dívida.

“É o preço pra essa gente me deixar em paz. Eu também vou precisar de mais algum pra fugir daqui e refazer minha vida. Eu te dou a minha palavra que eu nunca mais vou te perturbar. Nem você e nem a Eliza”, prometerá o personagem de Paulo Rocha. A mãe da protagonista dirá que ele também deve se afastar de Dayse e Carlinhos.

“Eu faço o que você quiser, mas me ajuda com essa grana. É a última coisa que eu te peço”, insistirá Dino. A cozinheira afirmará que não tem a quantia exigida pelo marido. “Mas o seu amante tem. Você acha que eu não sei que você anda me enganando com aquele ricaço?”, continuará ele.

O mau-caráter fará uma chantagem emocional ao falar que Gilda se sentirá culpada pelo resto da dívida caso ele morra por não ter pago a dívida. Sem saída, a comerciante aceitará ajudar o marido. Porém, ela nem imaginará que o crápula não cumprirá sua promessa e irá atentar novamente contra a vida de Eliza.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

