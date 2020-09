Giovanna Antonelli arrasa em escolha de look e fãs ficam encantados

A atriz Giovanna Antonelli usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um look deslumbrante e, de certa forma, inovador. Usando um conjunto de terno branco com um tênis, para mais um dia de trabalho, ela escreveu: “Lookinho terninho com tênis para trabalhar = conforto! Quem também curte?“.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. “Sempre linda, Gio! Lindo dia e ótimo trabalho pra você!“, comentou uma admiradora. “Como sempre encantadora“, destacou uma segunda. “Queria ter o estilo dessa mulher!“, frisou uma outra.

Recentemente, a global se envolveu em uma polêmica envolvendo a colega de profissão Daniele Suzuki. A oriental repercutiu nesta semana após uma live com Bruna Aiiso no Instagram, na qual relembrou uma decepção profissional sofrida em 2016, quando foi substituída por Giovanna Antonelli na novela Sol Nascente, às 18h na Globo.

Na ocasião, a atriz relatou que a novela foi inspirada em sua história, mas tempos depois, os diretores disseram que buscavam uma intérprete mais jovem. Na sequência, decidiram dividir a história e colocar uma pessoa não-oriental para fazer a personagem, deixando-a como coadjuvante.

Dani aceitou interpretar a prima de Antonelli, mas, tempos depois, recebeu a notícia de que também não estava jovem o suficiente para esse trabalho, causando, assim, uma grande polêmica. Nas redes sociais, a atitude da emissora vem sendo repercutida como discriminação.

Confira: