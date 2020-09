Giovanna Antonelli foi segunda opção para substituir Danni Suzuki em novela

Danni Suzuki causou uma grande confusão ao revelar bastidores da escalação de Sol Nascente, da Globo, exibida em 2016. No entanto, há outros detalhes sobre a trama que vão além do que foi revelado pela atriz.

A artista, cabe lembrar, relatou que a novela foi inspirada em sua história, mas tempos depois, os diretores disseram que buscavam uma atriz mais jovem. Em seguida, decidiram dividir a história e colocar uma pessoa não-oriental para fazer a personagem, deixando-a como coadjuvante.

Porém, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a decisão de tirar de Danni Suzuki o papel de protagonista partiu do alto escalão da Globo, que não acreditava na famosa para segurar a audiência do horário e queriam um nome forte.

E tem mais. Giovanna Antonelli não foi a primeira opção da emissora. Isis Valverde foi cotada para o papel, mas ela acabou sofrendo rejeição de outro ator do folhetim. Isso porque a esposa do artista não queria ver seu marido fazendo par romântico com a celebridade.

Na época, vale ressaltar, rolavam rumores sobre a suposta história entre Cauã Reymond e Isis, que teria causado o fim do casamento do galã com Grazi Massafera.

Com medo de perder o ator, não revelado pela colunista, a Globo trocou Valverde por Antonelli, que chegou a rejeitar a personagem. Ela havia acabado de protagonizar A Regra de Jogo e desejava tirar um período de férias.

Marido da estrela, o diretor de Sol Nascente, Leonardo Nogueira, não conseguiu um “sim” da famosa, que só aceitou após uma ligação especial de Silvio de Abreu, diretor da Dramaturgia da emissora carioca.