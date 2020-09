Giovanna Ewbank surge de biquíni e faz questionamento

Apesar de ser inverno, as temperaturas mais quentes já até possibilitam o uso de biquíni, o que foi o caso de Giovanna Ewbank. No Instagram, a apresentadora surgiu de roupa de banho, e deixou um questionamento a respeito do clima.

Na publicação da imagem tirada no espelho, a loira, que aparece com um biquíni com uma estampa da marca do Rolling Stones, legendou: “Mas não era pra gente estar no inverno, minha gente? Porque eu não estou entendendo isso aqui, não”.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Aqui no nordeste não existe isso! O que é inverno?“, brincou uma pessoa. “Tá bem quente mesmo. Mas tá bom“, opinou outra. “Aqui em Santa Catarina tá inverno“, contou uma terceira.

Além de falarem sobre o clima, internautas também exaltaram a beleza da artista. Inclusive, Bruno Gagliasso deixou uma mensagem para a esposa. “Rock, baby”, escreveu o ator.

“Estou no chão com essa beleza toda, e esse corpo? Zero defeitos“, afirmou uma admiradora. “Gata? Temos aqui né”, comentou uma fã. “Sempre maravilhosa e perfeita”, escreveu mais uma.