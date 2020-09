Glenda Kozlowski assina com a Band após passagem relâmpago pelo SBT · .

Depois de uma passagem relâmpago pelo SBT, onde iria apresentar um reality de futebol, Glenda Kozlowski acertou com a Band. Ela assinou contrato nesta sexta-feira (11) e, na nova casa, vai comandar o Show do Esporte ao lado de Elia Júnior a partir do dia 20 deste mês. O programa volta à grade da emissora após dois anos fora do ar.

“Já apareci na tela da Band como atleta, e ser contratada para apresentar o Show do Esporte é uma honra. O esporte está passando por um momento de muitas mudanças, então o que mais me seduziu para aceitar o convite foi o espaço que vamos ganhar na TV aberta para falar sobre todas as modalidades”, explicou Glenda, que trabalhou por 27 anos no Grupo Globo.

Glenda tinha contrato assinado com o SBT desde 4 de dezembro, mas anunciou no dia 27 de junho que estava deixando o reality de futebol Uma Vida, Um Sonho, que apresentaria na emissora de Silvio Santos com a participação dos técnicos Renê Simões e Joel Santana. O programa teve as gravações paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus.

De volta à programação da Band, o Show do Esporte terá cerca de 12 horas de duração e irá ao ar aos domingos, das 10h às 21h30. A nova atração exibirá jogos do Campeonato Italiano, às 13h, do Brasileirão Feminino, às 16h, e do Brasileiro Masculino Sub-20, às 19h30.

O programa já esteve no ar em três ocasiões diferentes: entre 1983 e 2004; de 7 de fevereiro de 2010 a 19 de novembro do mesmo ano no canal por assinatura BandSports; e sua última exibição foi de 22 de abril de 2018 a 9 de dezembro de 2018, cuja temporada foi apresentada por Milton Neves.

A Band ampliou sua programação esportiva nos últimos meses. A emissora começou a exibir jogos do Campeonato Russo de futebol em agosto, e na semana passada anunciou a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Italiano. Além disso, também transmite jogos da NBA, principal liga de basquete do mundo.

