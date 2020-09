Globo acusa Marcelo Crivella e expõe esquema para atacar repórteres

A Globo partiu para o ataque contra a Prefeitura do Rio nesta segunda-feira (31). O RJ2 expôs um esquema montado por funcionários de Marcelo Crivella (Republicanos) para impedir denúncias e reclamações na porta dos hospitais.

Segundo a reportagem do telejornal – exibida também nos noticiários nacionais da emissora -, um grupo é pago para vigiar a porta de unidades municipais de Saúde, para constranger e ameaçar jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas.

Além disso, a Globo teve acesso à grupos em WhatsApp – um deles é chamado de Guardiões do Crivella – que reúnem esses funcionários. Os intimidadores são coordenados pelo aplicativo, através dos quais há controle rígido de escala e horário, com direito a “ponto” por meio de selfie no posto de trabalho.

Inclusive, entre os participantes de um dos grupos, está o número de telefone em que aparece registrado como sendo do próprio prefeito, Marcelo Crivella. “O prefeito, ele acompanha no grupo os relatórios e tem vezes que ele escreve lá: ‘Parabéns! Isso aí!’“, desabafou um dos participantes à emissora.

Pagos com dinheiro público, os funcionários são orientados para atrapalhar reportagens, por meio de intimidação direta do contribuinte que estiver fazendo a reclamação e da equipe de jornalismo.

O canal carioca até lembrou três ocasiões em que houve “invasões” e que a reportagem teve que ser interrompida por causa dos gritos de “Globo Lixo” ou ataques contra pacientes dos hospitais.

Na última quinta-feira (27), por exemplo, o grupo responsável por “guardar” o Hospital Rocha Faria, se atrasou e o repórter Ben-Hur Correia conversou com os pacientes do local sobre a demora no atendimento, que no dia chegou a até cinco horas.

No WhatsApp, houve até bronca. “Quem está no Rocha? Gente, muito triste, não derrubamos a matéria (…) Não pode haver falta, nem atraso. Falhamos no Rocha Faria. Inaceitável”, disparou um membro do grupo identificado como ML.