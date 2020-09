Globo cria medidas de segurança para driblar coronavírus na Dança dos Famosos

A Globo tem se cercado de várias precauções para realizar a Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, em meio à pandemia. Nesta sexta-feira (4), os participantes do reality foram submetidos a testes de Covid-19.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os ensaios presenciais para as apresentações serão de máscara. O acessório, inclusive, vai fazer parte dos figurinos dos números apresentados.

Alguns nomes já estão fazendo aulas de maneira remota por conta própria. Além disso, os candidatos também estão participando de reuniões com a equipe.

O júri também vai sofrer alterações devido à Covid-19, como a separação de cada um por meio de placas de acrílico. A Globo vai fretar um avião toda semana para transportar os participantes de outros estados para São Paulo.

O cantor Bruno Belutti, as atrizes Danielle Winits e Giullia Buscacio, o ator Henri Castelli, a modelo Isabeli Fontana e o ex-jogador de futebol Zé Roberto foram os primeiros selecionados da nova edição. O time ficará completo neste domingo (6). A competição tem início para o próximo dia 13.

A abertura da nova temporada também sofreu alterações para obedecer aos protocolos de segurança. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, as gravações com cada participante aconteceram remotamente; eles enviaram os seus próprios vídeos.

A equipe do dominical, então, irá montar uma vinheta especial com a inserção de alguns depoimentos e imagens de outras edições do reality show.