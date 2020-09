Globo dispensa Tarcísio Meira e Glória Menezes após mais de meio século de novelas · .

Após 53 anos de contrato com a Globo, Glória Menezes e Tarcísio Meira foram dispensados do quadro fixo de funcionários. O fim do vínculo de mais de meio século é resultado da política de cortes de gastos que a emissora está implementando por conta da pandemia do coronavírus, que reduziu suas receitas publicitárias em cerca de 30%. O casal estreou na emissora em 1967, na novela Sangue e Areia, de Janete Clair (1925-1983).

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os veteranos poderão voltar à emissora, mas contratados apenas por obra certa, sem vínculo de longo prazo. Os atores, de fato, não faziam parte da lista dos “intocáveis” da emissora, publicada pelo . em julho deste ano.

“Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos”, disse a Globo em nota.

Tarcísio e Gloria se unem agora a outras grandes estrelas da emissora que foram demitidas em 2020, como Renato Aragão, que tinha 44 anos de casa, e Miguel Falabella, 38 anos. Além de Aguinaldo Silva, Zeca Camargo, Vera Fischer e José de Abreu, que também foram cortados.

A atriz, que completa 86 anos em outubro deste ano, está no ar como a ricaça megera Stelinha, na reprise de Totalmente Demais (2015). Mãe de Arthur (Fabio Assunção), foi ela a responsável por dar um toque de classe à vida de Eliza (Marina Ruy Barbosa).

Já o último papel de Tarcísio Meira, de 84 anos, na emissora foi em Orgulho e Paixão (2018), com o personagem Lorde Williamson. Ele precisou abandonar a novela quase quatro meses antes do previsto porque estava com a saúde debilitada por uma insistente infecção pulmonar. Visivelmente debilitado, Meira saiu de cena chorando e pediu à Globo para não divulgar que estava deixando definitivamente a novela nem o motivo de sua ausência.

Demissões e lucro

Cortar na própria carne foi a solução encontrada pela Globo para driblar a crise, principalmente após ser forçada a paralisar as gravações de suas novelas e de boa parte dos programas de entretenimento por causa da pandemia do novo coronavírus. E funcionou.

A emissora lucrou R$ 560 milhões no segundo trimestre de 2020, resultado surpreendente da redução nos custos de produção, pelo simples fato de não estar produzindo, e da política de demissões de figurões de seu elenco.

O lucro disparou 215% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre abril e junho de 2019, sem coronavírus e com suas equipes a todo vapor, a Globo teve saldo positivo de “apenas” R$ 178 milhões. No ano passado inteiro, o lucro da Globo (incluindo Globosat e Som Livre) foi de R$ 753 milhões.

