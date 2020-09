Globo encurta Bom Dia Brasil e confirma volta de Ana Maria Braga à grade · .

Após mandar Ana Maria Braga tirar do ar a notícia que publicou no próprio site sobre o retorno do Mais Você em 5 de outubro, a Globo confirmou nesta segunda (14) a volta da atração da apresentadora para a data. No entanto, ao contrário do que a comunicadora havia divulgado, o matinal será exibido após o Bom Dia Brasil, que perderá 30 minutos e voltará a ter uma hora de duração, como acontecia antes da quarentena, em março.

A partir de 5 de outubro, o Bom Dia local continua das 6h às 8h30 e será seguido do Bom Dia Brasil, que volta a ter uma hora de duração e vai até as 9h30. Ana Maria Braga, que estava dentro de um quadro no Encontro na faixa das 11h30, retorna com o Mais Você logo após o telejornal.

A apresentadora e Louro José vão entregar para Fátima Bernardes, que ficará no ar até 11h45. Ou seja, os noticiários locais da hora do almoço vão começar 15 minutos mais cedo.

A partir de 9 de outubro, quando começa a propaganda política obrigatória das eleições municipais 2020, o primeiro bloco das campanhas eleitorais entrará às 13h, com 10 minutos de duração, logo após o Globo Esporte.

À noite, o segundo bloco da propaganda política vai ao ar das 20h30 às 20h40, entre a novela das sete e o Jornal Nacional, com exceção das quartas-feiras, quando o JN vai ao ar mais cedo, às 20h, por conta da exibição do futebol.

Ana Maria Braga comemorou o retorno do seu programa ao vivo. “Eu já sabia!! De segunda a sexta ao vivo”, escreveu a apresentadora no Twitter, respondendo uma publicação da conta oficial do Mais Você:

