Globo estuda realização do especial de Roberto Carlos em 2020

Apesar de 2020 ter sido um ano atípico, devido à pandemia de coronavírus, uma tradição não irá se quebrar no fim de ano da Globo. O especial de Roberto Carlos está confirmado na programação.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a emissora, inclusive, já começou a definir quem serão os convidados da edição deste ano. As gravações devem ocorrer, muito provavelmente, nos Estúdios Globo.

Por causa da realidade atual, o show vai acontecer sem a presença de plateia. Gravações externas com o Rei também estão sendo estudadas.

Além disso, os cuidados de higienização serão ainda mais redobrados, não só pensando nas atuais circunstâncias, como também para poupar qualquer dor de cabeça com Roberto, conhecido por ter preocupações com vírus e germes bem antes da pandemia.

Agora, então, o músico tem tomado cuidados extremos com a higienização dos ambientes. Roberto integra um dos grupos de risco, o de maiores de 60 anos.

O programa vai contar mais uma vez com a direção do Boninho, responsável pelas lives que o Rei realizou durante a quarentena. Roberto Carlos ainda deve lançar com exclusividade uma de suas quatro novas músicas, gravadas recentemente.