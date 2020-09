Globo exibe A Grande Vitória, com Caio Castro · .

A Globo exibe o filme A Grande Vitória na Sessão da Tarde desta terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília). Lançado em 2014, o longa conta a história de Max Trombini (Caio Castro), um jovem que teve uma infância humilde e difícil. As perdas da vida tornaram o garoto rebelde, mas ele começa a encontrar o caminho da esperança quando se torna aprendiz de artes marciais.

Na trama baseada em fatos reais, Max é um garoto de origem humilde abandonado pelo pai e criado pela mãe e avô, que morre após o jovem completar 11 anos. Rebelde, ele se mete em algumas confusões e foge de Ubatuba, sua cidade natal, para Bastos.

Na nova cidade, ele começa a ter contato com artes marciais e se torna um aprendiz de judô. Focado em melhorar de vida, Max investe no esporte e se torna um dos melhores atletas do país.

Sabrina Sato, Suzana Pires, Moacyr Franco, Tato Gabus Mendes e Felipe Folgosi completam o elenco dirigido por Stefano Capuzzi Lapietra.

Assista abaixo ao trailer:

© 2020 . | Proibida a reprodução