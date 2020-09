Globo exibe filme nacional Reza a Lenda · .

A Globo exibe o filme nacional Reza a Lenda no Corujão desta segunda-feira (14), às 2h50 (horário de Brasília). Lançado em 2016, o drama mostra a vida dos habitantes de uma terra sem lei, onde a sorte favorece apenas os mais fortes e corajosos. Ara (Cauã Reymond) é um homem de poucas palavras, mas muita determinação. Ele vive à espera de uma espécie de messias que devolva a justiça e a liberdade ao local.

Ara é o líder de um bando de motoqueiros armados que acreditam em uma antiga lenda capaz de devolver justiça ao povo da região. Quando eles realizam um ousado roubo, acabam despertando a fúria do poderoso Tenório (Humberto Martins). Agora, o vilão vai concentrar todas as suas forças em uma perseguição para destruir o grupo do protagonista e recuperar aquilo que acredita ser seu por direito.

Durante a perseguição, Laura (Luisa Arraes) é resgatada de um acidente e tem que seguir o bando contra a sua vontade. A aproximação da jovem com Ara acaba despertando o ciúme de Severina (Sophie Charlotte), companheira do personagem de Cauã Reymond.

O longa é dirigido por Homero Olivetto e ainda tem no elenco nomes como Julio Andrade, Silvia Buarque, Jesuíta Barbosa e Jonathan Azevedo.

