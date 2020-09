Globo exibe filme Vovó… Zona 2 · .

A Globo exibe a comédia Vovó… Zona 2 na Sessão da Tarde desta terça-feira (8), a partir das 15h (horário de Brasília). Lançada em 2006, a sequência mostra o agente do FBI Malcolm Turner (Martin Lawrence) se disfarçando, novamente, como uma senhora para trabalhar como babá na casa do suspeito de matar seu parceiro.

Após prender um famoso ladrão de bancos, o detetive Turner precisa mais uma vez fingir ser uma idosa para solucionar um caso. Desta vez, o protagonista tem de encontrar o suspeito de espalhar um vírus de computador letal, que pode permitir que inimigos do governo tenham acesso a arquivos confidenciais.

Em meio às investigações, ele se disfarça para trabalhar como babá na casa do criador do vírus, Tom Fuller (Mark Moses), enfrentando problemas com os filhos dele. Enquanto trabalha no caso, o agente representa uma ameaça à segurança interna do país e consegue ajudar uma família desunida a se reaproximar.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Cartas Para Julieta (quarta-feira), Paixão de Aluguel (quinta-feira) e Viagem ao Centro da Terra: O Filme (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de Vovó… Zona 2:

https://www.youtube.com/watch?v=XtLoI6Aakus

