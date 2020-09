Globo manda médico à casa de Felipe Titto para exames antes da Dança dos Famosos · .

Participante da próxima edição da Dança dos Famosos, Felipe Titto compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (9), o procedimento que a Globo adotou para proteger os artistas da Covid-19 durante a competição. Ele apareceu fazendo exames em sua casa para saber se está infectado com coronavírus.

Um profissional da saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, chegou à residência do ator equipado para realizar todos os testes necessários. A ideia é que os concorrentes do quadro de dança do Domingão do Faustão sejam monitorados com frequência para evitar que haja uma contaminação.

“Ele me acordou já com a boa notícia de que vai enfiar dois canudos no meu nariz, um na garganta, tirar meu sangue. Essa é a equipe da TV Globo que não age mais ou menos, eles estão precavidos”, explicou Titto.

Felipe Titto sofre para fazer exames para testar Covid-19 (Crédito: Reprodução/Instagram)

“Vou fazer duas vezes na semana [todos os exames], isso tudo para garantir que todo mundo que vai participar do Dança dos Famosos esteja sem Covid-19”, completou.

A Dança dos Famosos 2020 tem início no dia 13, próximo domingo. Neste dia, as celebridades descobrirão quem serão os seus professores, mas as danças só começarão para valer na semana seguinte, no dia 20.

Os outros participantes confirmados são: os atores Marcelo Serrado, Henri Castelli e André Gonçalves, o sertanejo Bruno Belutti (da dupla com Marcos), o ex-jogador Zé Roberto, a cantora Luiza Possi, a modelo Isabeli Fontana e as atrizes Guta Stresser, Lucy Ramos, Giullia Buscacio e Danielle Winits.

Por conta da pandemia, o dominical de Fausto Silva encontrou dificuldades para fechar os contratos dos participantes. Conforme adiantado pelo ., o quadro deveria estrear no fim de agosto, mas a Globo teve dificuldade para fechar os dois últimos nomes, globais de peso.

