Globo mantém cobertura da Libertadores, mas esconde dia e horário de jogo · .

Com a Libertadores fora da Globo, espectadores começaram a questionar o espaço que a competição passaria a receber nos programas esportivos da emissora. Nesta quarta-feira (15), o Globo Esporte SP não deixou de fazer uma reportagem sobre a preparação do Palmeiras para enfrentar o Bolívar, em partida que vai ao ar no SBT. A atração omitiu, no entanto, informações básicas como o dia e o horário do duelo.

“A missão do Verdão nesta semana é a Liberta, tem Libertadores. É uma partida contra o Bolívar, que é sempre aquele jogão duro, na altitude, nas alturas e de máscara. O [repórter] Felipe Diniz vai mostrar a preparação do Palmeiras”, anunciou o apresentador Felipe Andreoli.

A reportagem contou com imagens e entrevistas feitas pela TV Palmeiras e passou informações sobre o local do jogo (La Paz), os problemas do time com a altitude, os treinamentos e também a provável escalação do Alviverde.

A partida Bolívar x Palmeiras acontece às 21h30 desta quarta (16), no mesmo horário em que a Globo vai exibir Corinthians x Bahia pelo Campeonato Brasileiro. No caso do jogo do Alvinegro, Andreoli citou duas vezes as informações sobre dia e hora do confronto, além de o telão no estúdio também mostrar esses dados.

No momento das informações de Corinthians x Bahia, os detalhes do jogo apareceram na tela

Depois de falar de Corinthians e Palmeiras, o Globo Esporte mostrou, com imagens da Conmebol TV. como foi o empate em 0 a 0 entre Santos e Olímpia na terça-feira (15). O duelo foi transmitido com exclusividade no novo pay-per-view da Libertadores, que vai passar os confrontos que iriam ao ar no SporTV.

A Globo perdeu os direitos de transmissão na TV aberta e na TV paga ao rescindir um contrato que tinha com a Conmebol. A emissora tentou renegociar o acordo por um valor mais baixo, mas não teve o seu pedido atendido pela entidade. Agora, a competição sul-americana será exibida no SBT, Fox Sports, Facebook e em um novo serviço de pay-per-view para assinantes de Claro/Net e Sky.

